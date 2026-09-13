Όλοι εσείς Εδώ – Από το “Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός”

Στο σπίτι αυτό που είναι γκρεμισμένο

Μπορούμε όλοι να δώσουμε ζωή

Στης οικογένειας τα θεμέλια χτισμένο

Κοιτάξτε μας

Μία λάμψη αστέρων μαγική

Σαν φωτιά λαμποκοπούν

Και δεν κάθονται στιγμή

Σοφά μας εξηγούν το θαύμα είστε εσείς

Και συγχώρησέ με αν μπορείς

Χωρίς εσάς δεν προχωρώ

Το θαύμα το κρατάς, το ζεις, το ξεπερνάς

Το θαύμα είναι αυτό

Όλοι εσείς εδώ

Το θαύμα το κοιτώ

Όλοι εδώ, όλοι εδώ

Καλά λοιπόν, μιλάμε πια για τον Μπρούνο

Να ο Μπρούνο

Ναι όλοι θα μιλούν για τον Μπρούνο

Θα πω, όκει

Πέπα λυπάμαι για τον γάμο, δε θα σε ξανά πικράνω

Δεν ήταν μια πρόβλεψη, σε είδα λειψή, τι να κάνω;

Για να ξέρεις θα σου πω, πως ο Φέλιξ από δω

Σ' αγαπάει και όλ' αυτά άστα πια μακριά στο κενό

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μπρο

Θα δεχτείτε κάποιον που για όλα φταίει

Έι, όλοι χαίρονται που είσαι δω

Στο φως τώρα βγες

Να νιώθεις καν ενοχές

Θα τον βρούμε τον δρόμο, τίποτα δε μας καίει

Εγώ το ξέρα, τον άκουγα να σιγοκλαίει

Τι είναι αυτό;

Νομίζω ότι όλη η πόλη είναι εδώ

Τον πόνο αυτόν

Τον πόνο αυτόν

Τον έχουμε όλοι εδώ

Τον έχουμε όλοι εδώ

Δεν έχουμε το χάρισμά σας

Μα θα 'ναι κοντά σας όλοι εδώ

Θα εκπλαγείς, βοηθάμε κι τρεις

Δέστε μας

Κι όμως κάπου πονάει

Σαν κι εμάς

Αν και μελαγχολώ όμως ωριμάζω

Λίπασμα στα φυτά δε βάζω

Εμπρός, δες να πετούν στον ουρανό

Μαζί τους και εγώ πετώ

Η λάμψη μας φωτιές

Δε χάνουμε καιρό

Αλλάζουν οι εποχές

Κοίταξέ την, δεν είναι μωρό

Σου μοιάζει θαρρώ

Πες μου Μαριάνο τον καημό

Και-καίει από αγάπη η καρδιά

Είναι η ξαδέλφη μου εδώ, την ξέρεις την Ντολόρες;

Αναλαμβάνω εγώ, άντε γεια

Σιγά σε ακούω, φροντίζεις τη μαμά σου και το επικροτώ

Και γράφεις τους στίχους σου κάθε βράδυ στον ύπνο σου

Όμως ξύπνα επιτέλους, κοίταξέ με, είμαι δίπλα σου

Ντολόρες, σε βλέπω

Και εγώ σε ακούω

Γες!

Όλοι εδώ, όλοι εδώ

Ας παντρευτούμε!

Πάρ' το αλλιώς

Όλοι εδώ, όλοι εδώ

Το κοιτούν τα μάτια μου επιτέλους

Δεν είναι τέλειο

Ούτε εμείς

Σωστό

Πριν τη γιορτή, πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους

Τι;

Το δώρο το δικό μας

Βοήθησα και εγώ

Η λάμψη σου φωτιά

Γενναία, τολμηρή

Ποια είσαι βρες βαθιά

Το θαύμα είσαι εσύ μικρή, πάνε εκεί

Δες καθαρά

Μικρό μου θαύμα

Τι βλέπεις;

Μία μικρή, εγώ είμαι αυτή