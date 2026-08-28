Άλμπουμ

Eilikrinis

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2004
Λίστα Τραγουδιών
    Φοβάμαι
    Για Να Είμαι Ειλικρινής
    Καρδιά Μου
    Οταν Βρεις Το Καιρό
    Τώρα Με Εκδικείσαι
    Ακόμα Σε Ζητώ
    Σαν Έργο
    Μέσα Μου
    Για Μένα Θα Ζήσω
    Ποτέ Σου
    Πώς την έχεις δει
    Sexy
    Ταξιδεύω Μοναχός
    Ζο
    Να Είσαι Εδώ
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