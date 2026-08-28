Νίνο Βιογραφικό

Ο Στέφανος-Σακελάριος Ξυπολιτάς, ευρέως γνωστός στο μεγάλο κοινό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Νίνο, αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες, χαρακτηριστικές φωνές και εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας των τελευταίων δύο δεκαετιών. Γεννημένος στις 29 Ιουνίου του 1981 στην κοσμοπολίτικη Στοκχόλμη της Σουηδίας, από τον Σκεύο και την Κάρεν Ξυπολιτά, βρέθηκε σύντομα να περνά τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στην ηλιόλουστη Ρόδο, το νησί που έμελλε να γίνει η πραγματική αφετηρία των καλλιτεχνικών του ονείρων. Ήδη από τα μαθητικά και σχολικά του χρόνια, το φλογερό του πάθος για τη μουσική ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές στους γύρω του. Ο νεαρός τότε καλλιτέχνης, όντας σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος και έχοντας αστείρευτη δίψα για δημιουργία, κατάφερε μέχρι την κρίσιμη ηλικία των δεκαέξι ετών να κατακτήσει μια εντυπωσιακή και αξιοζήλευτη γκάμα μουσικών οργάνων. Συγκεκριμένα, έμαθε να παίζει αρμόνιο, ηλεκτρική και κλασική κιθάρα, ντραμς, φυσαρμόνικα, ακορντεόν και ηλεκτρικό μπάσο, χτίζοντας έτσι ένα στέρεο μουσικό υπόβαθρο. Αυτή η έντονη, έμφυτη μουσικότητα τον οδήγησε αναπόφευκτα στο να ξεκινήσει επαγγελματικά το τραγούδι από τα δεκαέξι του κιόλας χρόνια, πραγματοποιώντας τις πρώτες του ζωντανές εμφανίσεις σε απαιτητικά νυχτερινά κέντρα της Ρόδου, της Πάτρας αλλά και της Αθήνας, συλλέγοντας πολύτιμες εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον σκηνικό του χαρακτήρα. Το 2002 αποτέλεσε την απόλυτη χρονιά-σταθμό για την πορεία του, όταν αποφάσισε με θάρρος να συμμετάσχει στο καινοτόμο τότε τηλεοπτικό talent show «Fame Story». Εκεί, ο Νίνο δεν ξεχώρισε μόνο για τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, αλλά και για την απίστευτα έντονη σκηνική του παρουσία, τον αυθορμητισμό του και το ιδιαίτερο προσωπικό του στυλ, κερδίζοντας σχεδόν ακαριαία την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού και μετατρέποντας τον εαυτό του σε απόλυτο είδωλο της νεολαίας. Αμέσως μετά την αποχώρησή του από το ριάλιτι, η επαγγελματική του καριέρα απογειώθηκε σε δυσθεώρητα ύψη. Το 2003 κυκλοφόρησε τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Νίνο*Νίνο*Νίνο», ο οποίος σημείωσε άμεσα τεράστια εμπορική επιτυχία, καταγράφοντας ανεπανάληπτα ρεκόρ πωλήσεων και επιβεβαιώνοντας με τον πιο περίτρανο τρόπο πως είχε έρθει για να αφήσει το δικό του στίγμα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, χάρισε στο κοινό πέντε ολοκληρωμένα στούντιο άλμπουμ και αμέτρητα αυτόνομα singles που κατέκλυσαν τις ραδιοφωνικές συχνότητες και τα νυχτερινά μαγαζιά. Στην πλούσια καλλιτεχνική του διαδρομή, ο αγαπημένος τραγουδιστής βρέθηκε επανειλημμένα στη σκηνή και στο στούντιο ηχογράφησης με μερικά από τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, συνεργαζόμενος αρμονικά με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως η Άννα Βίσση, η Πέγκυ Ζήνα, ο Σταμάτης Γονίδης, ο Πασχάλης Τερζής, η Έλενα Παπαρίζου, ο Λευτέρης Πανταζής και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αποδεικνύοντας τη μεγάλη του ευελιξία. Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης απασχόλησε συχνά τα πρωτοσέλιδα και τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο ο ίδιος πάντοτε προσπαθούσε συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους. Μια από τις πιο γνωστές του σχέσεις, που διήρκεσε από το 2008 μέχρι το 2010 και μονοπώλησε το ενδιαφέρον, ήταν με την εστεμμένη Σταρ Ελλάς του 2007 και γνωστή παρουσιάστρια, Δούκισσα Νομικού. Πιο πρόσφατα, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μέσα από τη σχέση του με την εκρηκτική τραγουδίστρια Josephine, συγκροτώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ. Παρά τις όποιες διακυμάνσεις, η κληρονομιά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή παραμένει αδιαμφισβήτητα ισχυρή, καθώς ο ίδιος καταφέρνει με μαεστρία να προσαρμόζεται στις νέες μουσικές τάσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα ανέπαφο το αυθεντικό, ελαφρώς ροκ και πάντα επαναστατικό ύφος που τον έκανε εξ αρχής να ξεχωρίσει. Μέσα σε αυτή την εντυπωσιακή καλλιτεχνική πορεία, η μεγαλύτερη μουσική σκηνή της χώρας στάθηκε στο πλευρό του από τα πρώτα του κιόλας βήματα, χτίζοντας ένα μοναδικό οπτικοακουστικό αφήγημα. Ο τραγουδιστής χάρισε στο ενθουσιώδες κοινό μερικές από τις πιο εμβληματικές και αξέχαστες εμφανίσεις στη σκηνή των Mad Video Music Awards, τολμώντας πάντοτε να παρουσιάζει ανατρεπτικές και πρωτότυπες διασκευές γνωστών επιτυχιών. Το 2007 καθήλωσε κυριολεκτικά το στάδιο ερμηνεύοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο το παγκόσμιο hit «Wake me up when September ends», ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά, το 2008, έβαλε φωτιά στο stage ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Pro Sinnerz και τον Κόμη Χ, παραδίδοντας μια εκρηκτική ερμηνεία του μυθικού «Smells Like Teen Spirit». Οι έντονες ροκ αναφορές του δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς το 2009 ενώθηκε αρμονικά με το συγκρότημα Κόκκινα Χαλιά για να τραγουδήσουν το πολυσυζητημένο «I kissed a boy». Λίγα χρόνια αργότερα, το 2016, στα ίδια βραβεία, επισκίασε τα πάντα συμμετέχοντας στο άκρως εντυπωσιακό AIM TUBE project δίπλα στον OGE, την Demy και τον Κώστα Μαρτάκη. Παράλληλα με τα μουσικά δρώμενα, περπάτησε με άνεση σε ρυθμούς υψηλής ραπτικής στο MadWalk του 2017, εκπροσωπώντας επάξια την καμπάνια των διεθνών Kendall + Kylie, γεφυρώνοντας άψογα την ποπ μουσική με τον κόσμο της μόδας. Εκτός όμως από τα τεράστια stages, έδωσε δυναμικό παρών σε εξωστρεφείς δράσεις όπως το αξέχαστο Amita Motion Tour το 2009, καθώς και στην πολύ συγκινητική Δημοπρασία Αγάπης, στεκόμενος στο πλευρό της Τάμτα, της Δέσποινας Βανδή και άλλων κορυφαίων συναδέλφων του για καλό σκοπό. Ο ίδιος παραχώρησε αποκαλυπτικές και σε βάθος συνεντεύξεις, με αποκορύφωμα τις θρυλικές πλέον νυχτερινές εξομολογήσεις του στις πολυάριθμες εμφανίσεις του στο Ok@Night, ενώ τα αγαπημένα του τραγούδια κυριαρχούσαν ασταμάτητα στην κορυφή του Top5 της εκπομπής MadGreekz, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά πως η εικόνα, η αισθητική και ο ήχος του βρήκαν τον απόλυτο σύμμαχο μέσα από τον παλμό και τα shows του μουσικού σταθμού.