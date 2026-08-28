Άλμπουμ

Epireastika

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Έρωτα Μου
    Όταν θα Φύγεις
    Επηρεαστικά
    Μάτια Φαρμακερή
    Ήθελα Τόσα Να Σου Πω
    Είμαι Ένας Άλλος
    Κάπου Φταίμε Κι Οι Δύο
    Πεθαίνω
    Εντυπώσεις
    Θα Κάνουμε Έρωτα
    Τι Να Σου Πω
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