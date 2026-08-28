Άλμπουμ

I Parastasi Arhizi

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2009
Λίστα Τραγουδιών
    Πες Δυνατά Σ’αγαπώ
    Που Θα Πας
    Ψεύτικο Φιλί
    Για Σένα Μόνο
    Για Να Σε Ξεχάσω
    Η Περαστική
    Σε Αγαπάω Ακόμα
    Σα Να Είσαι Απ’ τον Άρη
    Σε Άλλη Ζωή
    Δεν Ανήκω Πια Εδώ
    Πάρε Με Αγκαλιά
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