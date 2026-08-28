Άλμπουμ

Thavmata

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2007
Λίστα Τραγουδιών
    Θαύματα
    Κακό Παιδί
    Ποια Είναι Αυτή
    Κάθε Φορά
    Άναψες Δύο Σπίρτα
    Σε Μισώ
    Λογοκρισία
    Το Κάνα Για Να Ζηλέψεις
    ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
    Άλλη Θυσία
    Δε Σε Συγχωρώ
    Είσαι Όμορφη
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