Άλμπουμ

Theos

Νίνο

Κυκλοφόρησε το 2010
Λίστα Τραγουδιών
    Θεός
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Akoma Se Zito (Live Edition)
2025
Ola Pigenoun Kalytera
2025
Ta Minimata
2025
To Velos
2024
Vanilla
2024
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