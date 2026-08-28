Άλμπουμ

STATUS 2

Oge

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    GQ
    AOUCH
    ΚΟΣΜΟΣ
    ΜΟΝΗ
    ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
    ΣΠΙΡΤΟ
    5 ΛΕΠΤΑ
    BBL
    ΦΥΓΕ Η ΜΕΙΝΕ
    NEVER ENOUGH
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