Oge Βιογραφικό

Ο OGE, γνωστός και ως Oge George II, αποτελεί μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της σύγχρονης ελληνικής hip-hop, r&b και pop σκηνής. Γεννημένος στην Αθήνα στις 24 Μαΐου του 1989, ανέπτυξε από πολύ μικρή ηλικία μια βαθιά σύνδεση με τον κόσμο της μουσικής. Τα πρώτα του βήματα έγιναν μέσα στο αστικό τοπίο της πρωτεύουσας, όπου πειραματίστηκε με διάφορους ήχους, συνδυάζοντας τα ακούσματα του δρόμου με πιο ρυθμικές, εμπορικές μελωδίες. Ξεκινώντας αρχικά ως παραγωγός και DJ, κατάφερε σύντομα να βρει τη δική του φωνή, αναπτύσσοντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα που τον έκανε να ξεχωρίσει από τους συνομηλίκους του. Η αγάπη του για την παραγωγή τον οδήγησε στο να στήσει τα πρώτα του στούντιο sessions, δημιουργώντας beats που γρήγορα τράβηξαν την προσοχή της εγχώριας βιομηχανίας. Η καριέρα του απογειώθηκε όταν άρχισε να κυκλοφορεί δικά του κομμάτια και να συνεργάζεται με καταξιωμένους καλλιτέχνες, αναλαμβάνοντας τόσο τον ρόλο του ερμηνευτή όσο και του δημιουργού. Η δισκογραφία του είναι πλούσια και πολυποίκιλη, γεμάτη επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Ξεχωρίζουν τα δυναμικά tracks όπως τα «MEMBERS’ CLUB», «EMRATA» και «RADEVOU», τα οποία καθόρισαν τον σύγχρονο ήχο του. Παράλληλα, κομμάτια όπως τα «3 A.M.», «LOVE» και «SERI» απέδειξαν την ικανότητά του να ελίσσεται ανάμεσα σε σκληρά rap κουπλέ και μελωδικά, κολλητικά ρεφρέν. Ο πειραματισμός του δεν σταμάτησε ποτέ, γεγονός που αποδεικνύεται από κυκλοφορίες όπως τα «CASABLANCA», «Familia», «OLE», και «Simadia». Η λίστα των επιτυχιών του περιλαμβάνει επίσης τα bangers «24/7» και «Aventador», ενώ τα πιο συναισθηματικά «Esy & Egw», «Ela Edw» και «Dali» δείχνουν μια διαφορετική, πιο εσωτερική πλευρά του χαρακτήρα του. Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην πορεία του ήταν η εκπροσώπηση της Κύπρου στην πρώτη έκδοση του Europa Song Contest, που διεξήχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας. Εκεί, ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το τραγούδι «Με Όπλο Την Φωνή Σου» μαζί με την Χάρις Σάββα και την Demy, κερδίζοντας τις εντυπώσεις σε διεθνές επίπεδο. Η προσωπική του ζωή παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο ίδιος επιλέγει συνειδητά να αφήνει τη δουλειά του να μιλάει για εκείνον. Ο ελεύθερος χρόνος του αφιερώνεται κυρίως σε ατελείωτες ώρες στο στούντιο και στην αναζήτηση νέων ήχων. Η κληρονομιά που χτίζει είναι αυτή ενός ακούραστου εργάτη της μουσικής, ο οποίος γεφυρώνει με επιτυχία το underground στοιχείο του hip-hop με τη λάμψη της mainstream pop κουλτούρας. Από τα πρώτα κιόλας βήματα της καριέρας του, το μουσικό κανάλι MAD στάθηκε δίπλα του, προσφέροντάς του βήμα για να αναδείξει το ταλέντο του μέσα από εμβληματικές εμφανίσεις και τηλεοπτικές δράσεις. Οι σκηνές των Mad Video Music Awards φιλοξένησαν την εκρηκτική του ενέργεια, όπως όταν ένωσε τις δυνάμεις του με τη Μαρίνα Σάττι σε ένα ανατρεπτικό Mixtape με το «LALALA», ή όταν βρέθηκε στη σκηνή με την Έλενα Τσαγκρινού και τη Natasha Kay σε ένα εντυπωσιακό mashup των κομματιών «Σαν λάβα» και «Con Altura». Οι ζωντανές εμφανίσεις του περιλάμβαναν επίσης εμβληματικά acts μαζί με τον Κώστα Μαρτάκη, τον Riskykidd και τον DJ Pitsi για τα «Baillando» και «Πες Μόνο», καθώς και την ερμηνεία του «Με Όπλο Τη Φωνή Σου» με την Demy, τη Χάρις Σάββα και τον Νίνο στο ειδικό AIM TUBE stage. Η παρουσία του επεκτάθηκε και στις εκπομπές του σταθμού, προσφέροντας άφθονο γέλιο στο «Back To School by MAD» όπου τον είδαμε να εξετάζεται σε Φυσικοχημεία και Μαθηματικά. Φιλοξενήθηκε στο Loca Report, πλαισιωμένος από συναδέλφους όπως ο APON και η Αθηνά Χρυσαντίδου, ενώ συμμετείχε στο Talk To Mad, στο MAD Ques και στη διαδικτυακή ενότητα «Συνέντευξη στης Κατίνας Το Κάγκελο». Μέσα από εορταστικά projects όπως το «10 years VMA, 10 hours live concert» πλάι στην Demy και τον DJ Kas, και το Mad Day Live @ Metropolis με την Αντιγόνη Ψυχράμη, το κανάλι αποτέλεσε σταθερό συνοδοιπόρο στην πορεία του, καταγράφοντας μερικές από τις πιο δημιουργικές του στιγμές.