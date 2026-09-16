Άλμπουμ

Krypsou

Onirama

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με μπλε ματάκι και τους τίτλους Onirama και φολκλόρ
2025
Φολκλόρ
Εξώφυλλο τραγουδιού με τσαρούχι, ντισκομπάλα και μπλε φόντο.
2025
Ντίσκο Μπόι
Εξώφυλλο τραγουδιού με πολύχρωμο αρχαιοελληνικό άγαλμα σε μπλε φόντο.
2025
Το Γλέντι
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση παραμυθιού, Onirama - Για Πάντα & Μια Μέρα
2024
Για Πάντα & Μια Μέρα
Εξώφυλλο single «Νύχτα Θερινή» με δύο καλλιτέχνες να τραγουδούν σε συναυλία.
2023
Νύχτα Αερινή
Γραφιστικό με τον αριθμό 8 και το λογότυπο Onirama σε πετρόλ φόντο
2023
8 λεπτά