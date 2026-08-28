Άλμπουμ

Wild Horses

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Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Wild Horses – Radio Edit
    Wild Horses – Club Edit
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
The World Is Mine
2021
Crazy
2021
Tora Me Thimasai
2019
Wild Horses (Remixes)
2017
Kane Me (MAD VMA 2017)
2017
Tora I Pote