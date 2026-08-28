OtherView Βιογραφικό

Οι OtherView δημιουργήθηκαν το 2009 και γρήγορα καθιερώθηκαν ως ένα από τα πιο επιτυχημένα pop dance συγκροτήματα στην Ελλάδα. Η αρχική σύνθεση περιλάμβανε τον Βασίλη Κουμεντάκο, τον Δημήτρη Ίσαρη και την Κρυσταλλία. Ο Βασίλης Κουμεντάκος, με καταγωγή από τη Σύμη, έχοντας σπουδάσει μουσική τεχνολογία και παίζοντας μουσική ως DJ Fence, έδωσε μαζί με τον Δημήτρη Ίσαρη -με τον οποίο είχαν ήδη συνεργαστεί στους Kosmopolitans- τον ρυθμικό χαρακτήρα του γκρουπ. Στη σημερινή τους μορφή, το συγκρότημα αποτελείται από τον Βασίλη Κουμεντάκο, την Eva Presley και τη Λυδία Βλάχου. Το μεγάλο τους ντεμπούτο έγινε το 2009 με τη διασκευή του κομματιού «Είσαι Εδώ», η οποία συμπεριλήφθηκε στην επανέκδοση του άλμπουμ «7» του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η επιτυχία αυτή τούς άνοιξε τον δρόμο για να εμφανιστούν μαζί του στο νυχτερινό κέντρο Rex. Το 2010 ακολούθησε η κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με τίτλο «So Long», το οποίο περιλάμβανε επιτυχίες όπως τα «La Luna», «Κάνε Με», «Your Eyes» και «Go Higher». Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι OtherView έχουν προσφέρει στο κοινό μια σειρά από δυναμικά tracks, όπως τα «Crazy», «Hellas Ole», «Είσαι Μακριά», «Παίζεις Δυνατά» με τους Vegas, «Give Me That», «Runaway» και «The World Is Mine». Η μουσική τους πορεία χαρακτηρίζεται από διαρκή πειραματισμό με τον ήχο, συνδυάζοντας την pop με χορευτικούς ρυθμούς, ενώ τα remixes τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των clubs και του ραδιοφώνου σε όλη την Ελλάδα. Το εντυπωσιακό σκηνικό τους στήσιμο και η ενέργειά τους τους έχουν καταστήσει περιζήτητους σε live εμφανίσεις. Το MAD TV αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας των OtherView, στηρίζοντας την καλλιτεχνική τους εξέλιξη από τα πρώτα τους βήματα. Στα Mad Video Music Awards 2010, άφησαν το στίγμα τους ερμηνεύοντας το mashup «Last Kiss / Προσευχή» μαζί με την Ήβη Αδάμου. Η παρουσία τους στα VMA συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια, με χαρακτηριστική τη συνεργασία τους το 2012 με τον Γιώργο Σαμπάνη στο κομμάτι «Πυροτεχνήματα». Το 2017 παρουσίασαν ένα εκρηκτικό remix του «Κάνε με» με τον Mike, ενώ το 2021 έδωσαν τον ρυθμό τους στο «Παλιόπαιδο» της Josephine. Το 2024, στα Mad VMA από τη ΔΕΗ, παρουσίασαν ένα μοναδικό remix του «Σε θέλω εδώ» με τους FY, Stan Αντιπαριώτη, Seno και Sergio T. Στον θεσμό του MadWalk, οι OtherView έχουν δημιουργήσει αξέχαστα μουσικο-χορευτικά acts. Το 2016 συνόδευσαν τη Josephine και τη Μαρία Κορινθίου στο «All About That Bass» για την Aperol Spritz, ενώ το 2017 επανέλαβαν τη συνεργασία τους με τη Josephine στο εντυπωσιακό «Fitness Act». Το 2018 συνεργάστηκαν με τη Θωμαή Απέργη στο «Havana» και το 2022 δημιούργησαν ένα ατμοσφαιρικό Otherview Mix για το «Ederlezi», που ερμήνευσε ο Δήμος Αναστασιάδης για τον Dante. Επιπλέον, το συγκρότημα έχει συμμετάσχει στο Mad North Stage Festival by TIF Helexpo, ερμηνεύοντας ζωντανά μεγάλες επιτυχίες τους και διασκευές, ενώ η παρουσία τους στα Mad TV shows, όπως το Ok@Night και το Loca Report, επιβεβαιώνει τη στενή και διαρκή σχέση τους με το μουσικό κανάλι.