Άλμπουμ

Dysi Kai Anatoli

Πάνος Κιάμος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Δύση Και Ανατολή
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με τραγουδιστή σε σκούρο φόντο με κόκκινο φωτεινό κύκλο
2026
Live & Αληθινά
2025
Parata Me
Τραγουδιστής με γυαλιά χαμογελά και τραγουδά με μικρόφωνο σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Παρέα Με Τον Πάνο – Live
2024
Shik Shak Shock
2024
Shik Shak Shock
2024
Shik Shak Shock