Άλμπουμ

Parata Me

Πάνος Κιάμος

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με τραγουδιστή σε σκούρο φόντο με κόκκινο φωτεινό κύκλο
2026
Live & Αληθινά
2025
Dysi Kai Anatoli
Τραγουδιστής με γυαλιά χαμογελά και τραγουδά με μικρόφωνο σε εξώφυλλο άλμπουμ.
2024
Παρέα Με Τον Πάνο – Live
2024
Shik Shak Shock
2024
Shik Shak Shock
2024
Shik Shak Shock