Άλμπουμ

H κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι

Πάνος Μουζουράκης

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ζωγραφισμένο ήλιο, κύματα και τίτλο «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι».
2026
Ena Megalo Fotino Kalokeri 2026
Άνδρας τραγουδιστής με ανοιχτό πουκάμισο και σακάκι σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας
2026
Φλασάκι / Μάτια Δίχως Λογική
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο με άνδρα με πουκάμισο και γραβάτα να πίνει καφέ καθισμένος σε καρότσι μεταφοράς.
2026
Τι ωραίο
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα και γυναίκα σε κολάζ φωτογραφιών
2025
Ο Έρωτας Γράφεται
Εξώφυλλο τραγουδιού με χαμογελαστή γυναίκα με μαύρο αμάνικο τοπ και πολύχρωμα γράμματα
2025
Περιπλοκότητα
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με κεφάλι αλόγου και καλλιγραφικά γράμματα.
2025
Το Άλογο (Τα Λόγια Που Δε Λέω)