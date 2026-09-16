Τα σημεία στίξης
Πάνος Μουζουράκης
Τα σημεία στίξης, μέσα στις προτάσεις
άμα τα ξεχάσεις, σίγουρα θα χάσεις!
Όλα είναι χρήσιμα, κι ας είναι μικρά
Θα στο πουν και μόνα τους,
άκουσε καλά!
-Για πες, μικρή τελεία
κουκίδα στη γωνία.
-Την πρόταση τελειώνω
το λέω και το δηλώνω.
-Κι εσύ κόμμα τί θα πείς,
μισοφέγγαρο, θαρρείς;
-Τις λίστες σας χωρίζω
αναπνοή χαρίζω.
-Για πες, ερωτηματικό
ποιό είν'το δικό σου μυστικό;
-Θέλεις να ρωτήσεις; Να με τοποθετήσεις!
-Τί λέει το θαυμαστικό,
τελίτσα-γραμμούλα με δυνατή φωνούλα!
-Εύχομαι, θαυμάζω, δυνατά φωνάζω!
-Πάνω-κάτω δυο τελείες,
λένε σαν μικρές κυρίες:
«Τώρα κάτι εξηγώ
ή τα λόγια κάποιου χρησιμοποιώ»
-Να και τα εισαγωγικά...σαν αυτάκια μυτερά!
-Όταν τα λόγια του άλλου θα πεις,
πριν και μετά εκεί θα μας βρεις
-Και η παύλα διαλόγου...
στην αρχή πάντα του λόγου!
«Όταν διάλογο αρχίσεις
να με χρησιμοποιήσεις»
-Τα σημεία στίξης, μέσα στις προτάσεις
άμα τα ξεχάσεις, σίγουρα θα χάσεις!
Τώρα που σου μίλησαν,
μάθε τα καλά
κι όλα σου τα κείμενα
θα'ναι φοβερά!