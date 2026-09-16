Τα σημεία στίξης, μέσα στις προτάσεις

άμα τα ξεχάσεις, σίγουρα θα χάσεις!

Όλα είναι χρήσιμα, κι ας είναι μικρά

Θα στο πουν και μόνα τους,

άκουσε καλά!

-Για πες, μικρή τελεία

κουκίδα στη γωνία.

-Την πρόταση τελειώνω

το λέω και το δηλώνω.

-Κι εσύ κόμμα τί θα πείς,

μισοφέγγαρο, θαρρείς;

-Τις λίστες σας χωρίζω

αναπνοή χαρίζω.

-Για πες, ερωτηματικό

ποιό είν'το δικό σου μυστικό;

-Θέλεις να ρωτήσεις; Να με τοποθετήσεις!

-Τί λέει το θαυμαστικό,

τελίτσα-γραμμούλα με δυνατή φωνούλα!

-Εύχομαι, θαυμάζω, δυνατά φωνάζω!

-Πάνω-κάτω δυο τελείες,

λένε σαν μικρές κυρίες:

«Τώρα κάτι εξηγώ

ή τα λόγια κάποιου χρησιμοποιώ»

-Να και τα εισαγωγικά...σαν αυτάκια μυτερά!

-Όταν τα λόγια του άλλου θα πεις,

πριν και μετά εκεί θα μας βρεις

-Και η παύλα διαλόγου...

στην αρχή πάντα του λόγου!

«Όταν διάλογο αρχίσεις

να με χρησιμοποιήσεις»

-Τα σημεία στίξης, μέσα στις προτάσεις

άμα τα ξεχάσεις, σίγουρα θα χάσεις!

Τώρα που σου μίλησαν,

μάθε τα καλά

κι όλα σου τα κείμενα

θα'ναι φοβερά!