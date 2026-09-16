Άλμπουμ

S’ Afton Ton Horo

Πάνος Μουζουράκης

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Σ’ Αυτόν Τον Χορό
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με ζωγραφισμένο ήλιο, κύματα και τίτλο «Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι».
2026
Ena Megalo Fotino Kalokeri 2026
Άνδρας τραγουδιστής με ανοιχτό πουκάμισο και σακάκι σε εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας
2026
Φλασάκι / Μάτια Δίχως Λογική
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο με άνδρα με πουκάμισο και γραβάτα να πίνει καφέ καθισμένος σε καρότσι μεταφοράς.
2026
Τι ωραίο
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα και γυναίκα σε κολάζ φωτογραφιών
2025
Ο Έρωτας Γράφεται
2025
H κυρία Σιντορέ και η γραμματική σαν παραμύθι
Εξώφυλλο τραγουδιού με χαμογελαστή γυναίκα με μαύρο αμάνικο τοπ και πολύχρωμα γράμματα
2025
Περιπλοκότητα