Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2023
S’ Efharisto Loukiane
Πάνος Μουζουράκης
Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
To Party
Φταίει Ο Χοντρός
Κάπου Την Έχουμε Πατήσει
Μη Χτυπάς Σ’ Ένα Σπίτι Κλειστό
Στη Βουλιαγμένη
Decadenza
Κοίταξε Να Δεις
Ένα Γουρούνι Λιγότερο
Τα Θερινά Σινεμά
Ο Ύμνος Των Μαύρων Σκυλιών
Χαμηλή Πτήση
Μια Κυριακή Του Μάρτη
Τζιν Τζιν Τζιν
Γαϊτανάκι
Νύχτα Καταστροφής
Μια Κεφαλλονίτισσα
Αθήνα ’78
Όσο Αγαπιόμαστε Τα Δύο
Το Ματς
Μακριά Από Την Πόλη
Κακαν-Κακαν
Θα Κάτσω Σπίτι
Ο Μικρός Ήρως
Κολλιγα Γιος
Σ’ Ευχαριστώ Λουκιανέ
Αυτές Οι Καλύτερες Μέρες
Είμαι Ένας Φτωχός Και Μόνος Καουμπόι
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη