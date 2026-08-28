Άλμπουμ

Athoryva

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2005
Λίστα Τραγουδιών
    Αθόρυβα
    Αγάπη Δολοφόνος
    Είσαι Τρελός
    Χαλάσες Τον Κόσμο
    Δεν Έχω Λόγια Να Σου Πω – Έλα, Αγά
    Δεν Πάω Σπίτι Μου
    Είμαι Ερωτευμένη
    Ας Το Σπίτι Ανοιχτό
    Παρασύρομαι
    Το Πιο Μεγάλο Ταξίδι
    Σε Καίει
    Κάπου Φταίω Κι Εγώ
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