Άλμπουμ

Cenizas de Nosotros

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Cenizas de Nosotros
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
2024
Porni Outopia
2024
Natsukashii
2024
The Night of the Stars
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που τινάζει τα μαλλιά της ψηλά σε σκούρο φόντο
2024
5 Para 10 To Proi