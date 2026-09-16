Άλμπουμ

The Night of the Stars

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Rise
    Three Times The Drama
    Visions and Themes
    Under The Stars
    Mia Luce
    Define Your Dreams
    What Is Love?
    My Guiding Light
    The Miracle
    Martyrs
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο single με ξανθιά γυναίκα και τίτλο τραγουδιού
2025
Narkissos
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναικείο πρόσωπο μέσα από τον αριθμό 7 και τίτλο «7 Λεπτά».
2025
7 Lepta
2025
Cenizas de Nosotros
Εξώφυλλο τραγουδιού με ξανθιά τραγουδίστρια με μαύρα ρούχα και γάντια σε σκοτεινό φόντο με καπνό.
2024
Porni Outopia
2024
Natsukashii
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα που τινάζει τα μαλλιά της ψηλά σε σκούρο φόντο
2024
5 Para 10 To Proi