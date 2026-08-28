Άλμπουμ

Ematha Na Mathaino

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Εμαθα Να Μαθαίνω
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Narkissos
2025
7 Lepta
2024
Porni Outopia
2024
5 Para 10 To Proi
2023
Se Xreiazomai
2023
Paola & Zafeiris Melas