Άλμπουμ

Krivo Alitia

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Έχω Μια Ζωή
    Αυτά Μου Είπε Ο Θεός
    Τι Κοιτάς
    Κρίβο Αλιτία
    Τώρα Θα Μάθεις
    Πες Το Χωρισμό
    Πόσες Φορές
    Τώρα Ξεσπάω
    Κρια Αγκαλια
    Λύκαινα
    Έχω Μια Ζωή – Remix
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