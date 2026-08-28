Meta Ta Mesanihta (Live)

Ίντρο / Γίνε Μαζί Μου Ένα – Live

Να Μ’ Αφήσεις Ήσυχη Θέλω – Λάιβ

Ψεύτικα – Λάιβ

Στόχος – Λάιβ

Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ

Είσαι Τρελός – Live

Το Αμαρτωλό – Live

Σφύριξα κι Έλιξες – Live

Ίσε Ότι Να ‘Ναι (Παίζεις Με Τα Μάτια) –

Σημειώσατε Διπλό – Λάιβ

Δε Ξηγήθηκες Καλά – Live

Το Λάθος Μου Το Τελευταίο – Live

Akousa – Live

Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά – Live

Πουτάνα Στη Ψυχή – Λάιβ

Τι Σε Πιάνει – Λάιβ

Απόψε Φορά Τα Καλά Σου – Λάιβ

Πες Το Μου Ξανά – Live

Πηδάω Τα Κύματα – Live

Φτες – Λιβ

Αν Είσαι Ένα Αστέρι – Live

Φεγγάρια Χάρτινα – Λάιβ

Η Νύχτα Δύο Κομμάτια – Live

ΣΥΓΝΩΜΗ – ΛΑΪΒ

Φεύγω Για Μένα – Live

Diomisi – Live

Απαγορεύεται Να Σ’ Αγαπάω – Live

Μαζεψε Τα Πραγματα Σου – Live

Θα Κάνω Ζημιές – Λάιβ

Φεύγοντας – Λάιβ

Φύγε – Λάιβ

Παλιοκέρος – Λάιβ

Σου Χρειάζετε – Live

Δικαίωμα Μου – Λάιβ

Κακομαθημένο – Λάιβ

Να ‘Χα Πετρινή Καρδιά – Live

Στολίδι Είσαι Μόνη Σου – Λάιβ

Άραγε – Λάιβ

Θα Πρέπει – Λάιβ

Ενα Σημαδι Σου Μονο – Λάιβ

Μα Ποτέ Μην Ξεχάσεις – Live

Τι Όνειρα Το Κάνω – Live

Μην Ρωτάς Το Γιατί – Live

Θα Ήθελα Να Σουν Εδώ – Live

Είσαι Μια Πληγή Ακόμα – Live

Η Σκόνη – Λάιβ

Έμεινα Εδώ – Live

Κράτα Με