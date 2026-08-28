Άλμπουμ

Meta Ta Mesanihta (Live)

Πάολα

Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
    Ίντρο / Γίνε Μαζί Μου Ένα – Live
    Να Μ’ Αφήσεις Ήσυχη Θέλω – Λάιβ
    Ψεύτικα – Λάιβ
    Στόχος – Λάιβ
    Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ
    Είσαι Τρελός – Live
    Το Αμαρτωλό – Live
    Σφύριξα κι Έλιξες – Live
    Ίσε Ότι Να ‘Ναι (Παίζεις Με Τα Μάτια) –
    Σημειώσατε Διπλό – Λάιβ
    Δε Ξηγήθηκες Καλά – Live
    Το Λάθος Μου Το Τελευταίο – Live
    Akousa – Live
    Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά – Live
    Πουτάνα Στη Ψυχή – Λάιβ
    Τι Σε Πιάνει – Λάιβ
    Απόψε Φορά Τα Καλά Σου – Λάιβ
    Πες Το Μου Ξανά – Live
    Πηδάω Τα Κύματα – Live
    Φτες – Λιβ
    Αν Είσαι Ένα Αστέρι – Live
    Φεγγάρια Χάρτινα – Λάιβ
    Η Νύχτα Δύο Κομμάτια – Live
    ΣΥΓΝΩΜΗ – ΛΑΪΒ
    Φεύγω Για Μένα – Live
    Diomisi – Live
    Απαγορεύεται Να Σ’ Αγαπάω – Live
    Μαζεψε Τα Πραγματα Σου – Live
    Θα Κάνω Ζημιές – Λάιβ
    Φεύγοντας – Λάιβ
    Φύγε – Λάιβ
    Παλιοκέρος – Λάιβ
    Σου Χρειάζετε – Live
    Δικαίωμα Μου – Λάιβ
    Κακομαθημένο – Λάιβ
    Να ‘Χα Πετρινή Καρδιά – Live
    Στολίδι Είσαι Μόνη Σου – Λάιβ
    Άραγε – Λάιβ
    Θα Πρέπει – Λάιβ
    Ενα Σημαδι Σου Μονο – Λάιβ
    Μα Ποτέ Μην Ξεχάσεις – Live
    Τι Όνειρα Το Κάνω – Live
    Μην Ρωτάς Το Γιατί – Live
    Θα Ήθελα Να Σουν Εδώ – Live
    Είσαι Μια Πληγή Ακόμα – Live
    Η Σκόνη – Λάιβ
    Έμεινα Εδώ – Live
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