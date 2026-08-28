Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2013
Meta Ta Mesanihta (Live)
Πάολα
Κυκλοφόρησε το 2013
Λίστα Τραγουδιών
Ίντρο / Γίνε Μαζί Μου Ένα – Live
Να Μ’ Αφήσεις Ήσυχη Θέλω – Λάιβ
Ψεύτικα – Λάιβ
Στόχος – Λάιβ
Κουβέντα Στην Κουβέντα – Λάιβ
Είσαι Τρελός – Live
Το Αμαρτωλό – Live
Σφύριξα κι Έλιξες – Live
Ίσε Ότι Να ‘Ναι (Παίζεις Με Τα Μάτια) –
Σημειώσατε Διπλό – Λάιβ
Δε Ξηγήθηκες Καλά – Live
Το Λάθος Μου Το Τελευταίο – Live
Akousa – Live
Κατέβα Θεέ Μου Χαμηλά – Live
Πουτάνα Στη Ψυχή – Λάιβ
Τι Σε Πιάνει – Λάιβ
Απόψε Φορά Τα Καλά Σου – Λάιβ
Πες Το Μου Ξανά – Live
Πηδάω Τα Κύματα – Live
Φτες – Λιβ
Αν Είσαι Ένα Αστέρι – Live
Φεγγάρια Χάρτινα – Λάιβ
Η Νύχτα Δύο Κομμάτια – Live
ΣΥΓΝΩΜΗ – ΛΑΪΒ
Φεύγω Για Μένα – Live
Diomisi – Live
Απαγορεύεται Να Σ’ Αγαπάω – Live
Μαζεψε Τα Πραγματα Σου – Live
Θα Κάνω Ζημιές – Λάιβ
Φεύγοντας – Λάιβ
Φύγε – Λάιβ
Παλιοκέρος – Λάιβ
Σου Χρειάζετε – Live
Δικαίωμα Μου – Λάιβ
Κακομαθημένο – Λάιβ
Να ‘Χα Πετρινή Καρδιά – Live
Στολίδι Είσαι Μόνη Σου – Λάιβ
Άραγε – Λάιβ
Θα Πρέπει – Λάιβ
Ενα Σημαδι Σου Μονο – Λάιβ
Μα Ποτέ Μην Ξεχάσεις – Live
Τι Όνειρα Το Κάνω – Live
Μην Ρωτάς Το Γιατί – Live
Θα Ήθελα Να Σουν Εδώ – Live
Είσαι Μια Πληγή Ακόμα – Live
Η Σκόνη – Λάιβ
Έμεινα Εδώ – Live
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