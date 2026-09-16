Άλμπουμ

Patinia Sto Feggari

Papazo

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Ο Κύριος Τίποτα
    Κάτι Ζωντανό
    Ορίζοντας
    Πατίνια Στο Φεγγάρι
    Βανίλια
    Dorian
    Κεράσια Του Απρίλη
    Μαριονέτες
    Στοιχειωμένη Πόλη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με εικονογράφηση ενός άνδρα με μπουζούκι και μιας γυναίκας σε κίτρινο φόντο.
2026
I Bossa Nova Tou Isaia
Κοκκινομάλλα τραγουδίστρια με πράσινο φόρεμα σε εξώφυλλο άλμπουμ με τίτλο ΥΠΕΡΕΓΩ και SELINI.
2026
YPEREGW
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με άνδρα με μάσκα με κέρατα και γύρω του φιγούρες με μάσκες ζώων.
2026
Emmoni
Καλλιτέχνης με μαντολίνο περιτριγυρισμένος από ομάδα ατόμων ξαπλωμένων στο έδαφος.
2025
An
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με εικονογράφηση ενός άνδρα και μιας γυναίκας σε πράσινο φόντο ακουαρέλας
2025
Etsi Eimai Ego
Κοντινό πλάνο νεαρής γυναίκας με καστανά μαλλιά που στηρίζει το πρόσωπό της στα χέρια της.
2025
Flert