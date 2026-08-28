Papazo Βιογραφικό

Ο Papazó, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Βασίλης Παπαζώτος, γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1996 και μεγάλωσε στην περιοχή του Γκύζη. Η πορεία του αποτελεί ένα σπάνιο κράμα επιστήμης και τέχνης, καθώς δραστηριοποιείται ταυτόχρονα ως ιατρός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής και μουσικός παραγωγός. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, η μουσική κατείχε μια ξεχωριστή και αναντικατάστατη θέση στην καθημερινότητά του, βρίσκοντας τον δικό της χώρο στο σαλόνι του πατρικού του σπιτιού. Εκεί, ο νεαρός Βασίλης θυμάται τον πατέρα του να παίζει κιθάρα με πάθος και να ερμηνεύει κλασικά κομμάτια θρύλων της παγκόσμιας μουσικής, όπως ο Μπομπ Ντίλαν, ο Νιλ Γιανγκ και ο Μπομπ Μάρλεϊ. Αυτά τα ακούσματα διαμόρφωσαν τον πυρήνα της αισθητικής του, ενώ μεγαλώνοντας, οι προσωπικές του παιδικές και εφηβικές αγάπες στράφηκαν προς τους σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς. Ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Φοίβος Δεληβοριάς αποτέλεσαν τα μεγάλα του πρότυπα, με τον ίδιο να δηλώνει πως οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία μαζί τους θα αποτελούσε την ύψιστη τιμή για εκείνον. Η διπλή του ιδιότητα, αυτή του ιατρού και του καλλιτέχνη, του προσδίδει μια μοναδική οπτική απέναντι στα πράγματα. Η μουσική του καριέρα άρχισε να απογειώνεται όταν εμπνεύστηκε και δημιούργησε ένα από τα πιο πρωτότυπα μουσικά project της εποχής μας, το περίφημο «Μπαλκόνι του Papazó». Ο ίδιος έχει δηλώσει χαρακτηριστικά για αυτό το εγχείρημα: «Ανυπομονώ κάθε φορά να έρθει όλος αυτός ο κόσμος για να διασκεδάσουμε». Αυτή η άμεση, ανεπιτήδευτη και βαθιά ανθρώπινη επαφή με το κοινό, τον έκανε να ξεχωρίσει γρήγορα στη νέα γενιά των τραγουδοποιών, φέρνοντας έναν φρέσκο αέρα αμεσότητας στα μουσικά δρώμενα της χώρας. Η πλούσια δισκογραφία του Papazó αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των επιρροών του και την ικανότητά του να πειραματίζεται με διαφορετικούς ήχους και συναισθήματα. Κομμάτια όπως το «I Bossa Nova Tou Isaia» και το «Auto To Beat Den Teleionei» δείχνουν τη ρυθμική και εξωστρεφή πλευρά του, ενώ τραγούδια όπως τα «Flert», «Erwtas», «An» και «Epithimia» εξερευνούν τις πιο ευαίσθητες και ρομαντικές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων. Ο ίδιος αποκαλύπτει τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από τίτλους όπως «Deiktes», «Nanourisma», «Emmoni» και «Etsi Eimai Ego», δημιουργώντας ένα πολύπλευρο μουσικό ψηφιδωτό. Το κομμάτι «Απόψε» και το «Septemvris» προσθέτουν μια νοσταλγική χροιά στο ρεπερτόριό του, ενώ το «Vasili M’ Ta Matakia Sou» αποδεικνύει την ευελιξία του ως παραγωγού και ερμηνευτή. Πέρα από τη μουσική του παραγωγή, ο Papazó παραμένει ένας αφοσιωμένος ιατρός. Η καθημερινότητά του μοιράζεται ανάμεσα στις ιατρικές υποχρεώσεις και το στούντιο ηχογράφησης, αποδεικνύοντας πως το πάθος και η επιστήμη μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Η κληρονομιά που αρχίζει να χτίζει βασίζεται ακριβώς σε αυτή την αυθεντικότητα: ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να ενώσει τον κόσμο σε ένα «μπαλκόνι» και να προσφέρει θεραπεία τόσο μέσα από την επιστήμη όσο και μέσα από τους στίχους του. Το έργο του συνεχίζει να εξελίσσεται, μετρώντας διαρκώς νέους ακροατές που ταυτίζονται με την ειλικρίνειά του. Η δυναμική του παρουσία στα μουσικά δρώμενα κορυφώθηκε στα Mad Video Music Awards 2025 από τη ΔΕΗ, όπου κατέκτησε το βραβείο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου, συμμετέχοντας παράλληλα στο Chat Box της Pantene μαζί με την Τάμτα, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Δανάη Μπάρκα. Στο MadWalk 2025 by Three Cents, μοιράστηκε τη σκηνή με τον Akylas, ερμηνεύοντας το «Ατελιέ / Wonderful World» για τον οίκο Parthenis, ενώ άφησε το στίγμα του και στο Talk To Mad by OPPO.