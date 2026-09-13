Άλμπουμ

H Katara Tis Tzela Delafragka (Original Tv Series Soundtrack)

Πέγκυ Ζήνα

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Στο Νηπιαγωγείο
    Νύχτα Μου Μάγισσα
    Μ’ Άναψες
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    Δε Σου Ταιριάζουνε Εσένα Οι Γιαγιάδες
    Η Καρδούλα
    Δύο Γυναίκες Ένας Άντρας
    Theme Song
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