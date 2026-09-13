Ίδια η φωτιά, κάθε σου ματιά

Κάθε σου ματιά, μαύρο Γιασεμή

Μελαχρινό κορμί

Δεν με σταματάς, για να με κοιτάς

Άστρο λαμπερό ανοίγω τον χορό

Νύχτα μου μάγισσα

Κρύψε μου φανέρωσε μου

Μέσα μου ράγισα

Η απόψε ή ποτέ μου

Νύχτα μου μάγισσα

Κρύψε μου φανέρωσε μου

Μέσα μου ράγισα

Η απόψε ή ποτέ μου

Νύχτα ξαστεριά, σαν την μαχαιριά

Σφάζει ο έρωτας, χτύπα και μη ρωτάς

Γέλα ουρανέ καλοκαιρινέ

Ξημερώματα και βρέχει χρώματα

Νύχτα μου μάγισσα

Κρύψε μου φανέρωσε μου

Μέσα μου ράγισα

Η απόψε ή ποτέ μου

Νύχτα μου μάγισσα

Κρύψε μου φανέρωσε μου

Μέσα μου ράγισα

Η απόψε ή ποτέ μου

Γέλα ουρανέ καλοκαιρινέ

Ξημερώματα και βρέχει χρώματα