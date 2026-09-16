Άλμπουμ

15:10

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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    Complimento
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Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο τραγουδιού με γυναίκα με καπαρντίνα μπροστά από φωτεινό πορτοκαλί κύκλο και τίτλο «Ζήτω».
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To Vals tou Skantzohoirou / The Hedgehog’s Waltz
Ασπρόμαυρη υποβρύχια φωτογραφία ζευγαριού σε αγκαλιά μέσα στο νερό.
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Εικονογράφηση γυναίκας με μεγάλα μάτια και κοντά καστανά μαλλιά σε εξώφυλλο άλμπουμ.
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Kleise Ta Matia Mou