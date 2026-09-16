Άλμπουμ

Me Elafria Kardia (Vol. 1)

Πέννυ Μπαλτατζή

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Ποτέ Δεν Θα Ξεχάσω Τέτοια Μάτια
    ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΜΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΙ
    Σαν Το Κρασί
    Να Γιατί Ακόμα Σ’ Αγαπώ
    Οπου Κι Αν Παω
    Παπαρούνα
    Μπορεί Και Να Μην Σ’ Αγαπώ
    Της Μιας Δραχμής Τα Γιασεμιά
    Να Μπορούσα Να Έρθω Πίσω
    Θα Σε Ξεχάσω
    Κι Αν Μετανιώσουμε
    Δεν Ήρθες Κι Απόψε Το Βράδι
    Θαρρώ
    Μοναξιά
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