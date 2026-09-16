Pagkosmio Fainomeno

Άλμπουμ

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Πέτρος Ιακωβίδης

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    Παγκόσμιο Φαινόμενο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με λευκό κοστούμι και γραβάτα σε εξώφυλλο μουσικού single
2026
Ti Gynaika Eisai Esy
Άνδρας με ανοιχτό γαλάζιο πουκάμισο και τιράντες ποζάρει σε εξώφυλλο δίσκου
2026
Έτσι έχει μάθει
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο πουκάμισο και σακάκι, με το χέρι στα μαλλιά
2025
Unplugged
Άνδρας με κοστούμι και παλτό ποζάρει σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2025
Μ’ Ακούς;
Ο Πέτρος Ιακωβίδης στο εξώφυλλο του single Καπνογόνα
2025
Καπνογόνα
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα που φοράει δερμάτινο μπουφάν
2025
Σ’ αγαπάω όπως είσαι