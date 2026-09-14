Άλμπουμ

VIP

Rack

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    VIP
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Γραφικό με κόκκινο περίγραμμα καρδιάς και όπλου πάνω σε μαύρο φόντο με μπλε στέμμα και επιγραφή
2026
Love, Rack.
Κοκτέιλ με φέτα γκρέιπφρουτ και χρυσό μενταγιόν στην αμμουδιά δίπλα στη θάλασσα.
2026
PALOMA
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τρία γραφικά μοτοσικλετών σε μαύρο φόντο.
2026
ΓΙΑΜΑΧΑ
Κολάζ με δύο πρόσωπα ενωμένα στη μέση, με καπέλο, γυαλιά ηλίου και αλυσίδες σε σκοτεινό αστικό φόντο.
2026
ΒΟΥΚΑ
Άνδρας με τατουάζ και γυαλιά ηλίου προσεύχεται ενώ γύρω του χέρια κρατούν όπλα, χρήματα, τσιγάρα και ποτό.
2025
SUPERSTAR
Άνδρας με αθλητική περιβολή στέκεται στο κέντρο πολυσύχναστου αστικού δρόμου με εφέ κίνησης.
2025
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