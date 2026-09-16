Άλμπουμ

Fantasia (Original Motion Picture Soundtrack)

Ρένα Μόρφη

Κυκλοφόρησε το 2019
Λίστα Τραγουδιών
    Φαντασία
    Μια Νέα Ζωή
    Ο Γυρισμός
    Πάρε Τις Βαλίτσες Σου
    Δεν Είχες Τον Θεό Σου
    Ό,τι Θέλω Θα Το Πάρω
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