Ρένα Μόρφη Βιογραφικό

Η Ρένα Μόρφη γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1986 στον Βόλο, μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον που σύντομα θα άφηνε το στίγμα του στην καλλιτεχνική της ιδιοσυγκρασία. Η παιδική της ηλικία και τα εφηβικά της χρόνια χαρακτηρίστηκαν από μια έμφυτη αγάπη για τις τέχνες, η οποία την οδήγησε στο να αναζητήσει από νωρίς τα δικά της πατήματα στη μουσική. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της αναζήτηση, ακολούθησε ακαδημαϊκές σπουδές, αποφοιτώντας από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι σπουδές της αυτές ίσως να της έδωσαν το υπόβαθρο για να ερευνά με τόση επιτυχία τους ήχους του παρελθόντος και να τους μεταφέρει στο σήμερα. Από τα σχολικά της κιόλας χρόνια, η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένες καλλιτέχνιδες όπως η Βάσω Ζαγόρη, η Claudia Delmer, η Φώφη Ρούσου, η Έλλη Πασπαλά και η Νατάσα Φλουρή. Το ντεμπούτο της στο ευρύ κοινό έγινε όταν πρωτοεμφανίστηκε τραγουδώντας στο πλευρό του Φοίβου Δεληβοριά, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις με το μπρίο και τη χαρακτηριστική χροιά της. Η μεγάλη ανατροπή στην καριέρα της σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2010, όταν έγινε η κεντρική τραγουδίστρια του συγκροτήματος Imam Baildi. Η δυναμική της παρουσία απογείωσε το γκρουπ και μαζί ταξίδεψαν την ελληνική μουσική σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Συμμετείχε σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ, όπως το Lowlands στην Ολλανδία, το South by Southwest Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες, το International Jazz Festival στο Μοντρεάλ, το Sziget στην Ουγγαρία, καθώς και σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστραλία, όπως το Antipodes Festival στη Μελβούρνη. Η φωνή της αντήχησε σε περιοδείες σε Κύπρο, Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Σκωτία, Νορβηγία, Αραβικά Εμιράτα και πολλές άλλες χώρες, αποδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση της σκηνικής της παρουσίας. Η σόλο καριέρα της πήρε μια εντελώς διαφορετική και άκρως δημιουργική τροπή όταν υιοθέτησε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σούλη Ανατολή, έναν φόρο τιμής στη γιαγιά της. Με αυτό το πρότζεκτ, η καλλιτέχνιδα πάντρεψε την εγχώρια λαϊκή παράδοση με λάτιν ρυθμούς, δημιουργώντας έναν εντελώς φρέσκο και χαρακτηριστικό ήχο. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί έντονα από το κοινό. Κομμάτια όπως το «Όταν Σου Χορεύω», το οποίο αναδείχθηκε σε τεράστια επιτυχία, το «Μέχρι Το Πρωί», το «Φεύγεις Πάλι», το «Ανήμερη Καρδιά», το «Θα Ανέβω Να Σε Βρώ» και το «Πες Την Αλήθεια», αποδεικνύουν την ικανότητά της να κινείται ανάμεσα σε νοσταλγικές μελωδίες και χορευτικούς ρυθμούς. Στην προσωπική της ζωή, διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ, προτιμώντας να αφήνει τη δουλειά της να μιλάει για εκείνη, παρόλο που η χαρισματική της προσωπικότητα λάμπει σε κάθε της συνέντευξη και εμφάνιση. Η κληρονομιά που χτίζει είναι αυτή μιας ερμηνεύτριας που δεν φοβάται να πειραματιστεί. Έχει καταφέρει να γεφυρώσει το ρετρό με το μοντέρνο, κάνοντας τις νεότερες γενιές να αγαπήσουν ήχους που έμοιαζαν ξεχασμένοι. Η ενασχόλησή της με την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μέσα από ρόλους και εκπομπές με μουσικό πυρήνα, προσθέτει άλλη μια διάσταση στο πολύπλευρο ταλέντο της. Μέσα σε αυτή την πορεία, τα μεγάλα μουσικά events της χώρας προσέφεραν το ιδανικό σκηνικό για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της. Η εμφάνισή της στο MadWalk του 2018 παραμένει αξέχαστη, όταν ανέβηκε στο stage ως Σούλη Ανατολή για να ερμηνεύσει το «Αμάντο Μίο», μαγεύοντας το κοινό. Οι πρόβες για τη συγκεκριμένη βραδιά την έφεραν κοντά με τη Ντορέτα Παπαδημητρίου και τον σχεδιαστή Στέλιο Κουδουνάρη, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που συνδύασε άψογα τη μόδα με τη ρετρό αισθητική. Επιπλέον, το εντυπωσιακό της cover στο «Tuyo» κατά τη διάρκεια του Cover Me Month απέδειξε για άλλη μια φορά την ευελιξία και το πάθος της για τα διεθνή ακούσματα.