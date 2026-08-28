Άλμπουμ

Samba Tsikita

Ρένα Μόρφη

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Mehri To Proi (Mis Sentimientos)
    Ανήμερη Καρδιά
    Μεσάνυχτα
    Πες Την Αλήθεια
    Σε Έλεγα Αγάπη Μου
    Χάθηκες (Δεν Έχει Δρόμο Να Διαβώ)
    Το Φορτίο
    Θα Ανέβω Να Σε Βρω
    Ιπποτικό
    Είναι Αργά
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