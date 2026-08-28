Άλμπουμ

Souli Anatoli

Ρένα Μόρφη

Κυκλοφόρησε το 2016
Λίστα Τραγουδιών
    Γλυκιά Μου Αγάπη (Γχαμ Κα Φασανα)
    Μαχαίρια
    Ωταν Σου Χορεύω
    Φεύγεις Πάλι
    Θέλω Να Ζεις Για Μένα
    Μη μ’ Αναζητήσεις
    Όλα Μετράνε
    Με Λίγη Πίστη
    Μπορεί
    Τένια
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