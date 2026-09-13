Άλμπουμ

Φαίδρα

Ρία Ελληνίδου

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Καλωσόρισμα
    Αν Γίνει Ο Κόσμος Έρημος
    Φαίδρα
    Η Ψυχή Μας Ταξιδεύει
    Όλα Τα Πουλιά Σωπαίνουν
    Τσαχπίνα
    Λασπομένοι Δρόμοι
    Ennio
    Σαν Παλιό Σκαρί
    Τα Άλογα Του Αχιλλέα – Live
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Τραγουδίστρια με μαύρο κορσέ τραγουδάει στο μικρόφωνο σε εξώφυλλο άλμπουμ
2026
Apo Tin Psixi, Live Stin Foni
Δύο τραγουδίστριες κάθονται δίπλα-δίπλα σε καναπέ για εξώφυλλο τραγουδιού.
2026
Ftaiei O Erotas (Mad VMA Version)
Εξώφυλλο τραγουδιού μελαχρινής τραγουδίστριας με μαύρο στράπλες φόρεμα και τίτλο «Στο Μυαλό Σου».
2026
Sto Mualo Sou
Εξώφυλλο τραγουδιού μελαχρινής τραγουδίστριας με μαύρο δαντελωτό ρούχο και ιδιαίτερο κόσμημα μύτης.
2026
Σαφάρι
Ασπρόμαυρη φωτογραφία τραγουδίστριας με δερμάτινα ρούχα πάνω σε μαύρη μηχανή.
2026
Εξηγήστε Μου
Τραγουδίστρια κρατώντας μικρόφωνο σε εξωτερικό χώρο
2025
Τέρμα Σ’ Αγαπώ / Ότι Και Να Γίνει Θυμήσου – Medley