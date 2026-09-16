Άλμπουμ

C4

Ricta

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    C4
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ που απεικονίζει στιγμιότυπο από συνομιλία ανταλλαγής μηνυμάτων.
2026
BABY
Κεντρική ετικέτα δίσκου βινυλίου με γραφικά και επιγραφές
2026
AVANTAGE
Ασπρόμαυρη φωτογραφία με φιγούρες καλλιτεχνών hip hop σε έντονο contrast και στυλιζαρισμένο κείμενο.
2025
PRSTG
Κοντινό πλάνο σε γυάλινο μπουκάλι με αναμμένο φιτίλι τύπου μολότοφ και σήμα Parental Advisory.
2025
MOLOTOV
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο άλμπουμ με κοντινό πλάνο πιστολιού που φέρει χαραγμένη τη φράση Somebody Gonna Die.
2025
Somebody Gonna Die
Εξώφυλλο μουσικής κυκλοφορίας με χάρτη της Χαλκιδικής σε σκούρο φόντο
2025
Chalkidiki