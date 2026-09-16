[Intro]

Trrrrr

Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh

Όταν κάνετε κάτι έτσι βαράτε το mic ρε πουτάνες?

B- Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, trrrrrr

Γιατί φλώρε μεγάλωσα μέσα στο

Πίναμε και δίναμε

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα

Έχω Σαββίδη στο πλάι μου

Ποιον έχεις δίπλα εσύ, πες μου καμάρι μου

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...

[Verse 1]

Yeah, να 'μαι πάλι

Όταν γράφω τέτοια raps έχω το χέρι στη σκανδάλη

Σαφώς έχω κερδίσει αφού ρισκάρω τα πάντα

Αυτοί γράφουν ότι γράφω, κάνουν ότι κάνω πάλι (Yeah)

Yeah θέλω λεφτά και όχι πουνάνια

Το πρώτο μου ντουμάνι στο μυαλό μου έχω τη ζάλη

Yeah, να με πάλι όταν γράφω τέτοια ραπς έχω το χέρι (Yeah)

Μέρος, μαλάκα, είμαι Σαλονικιός

Ξέρω που το γιατί και το πώς

Έχω απλώσει πλοκάμια παντού

Γουστάρω σκοτάδι, δεν θέλω το φως

Ψε-Ψεύτης κακός είσαι ηθοποιός

Είσαι λεγκένης, δεν είσαι boss

Τρε-τρέμεις σαν ψάρι αν δει κεντρικό

Σκάει το CC και φέρνει πανικό

Ήρθα πίσω στη πόλη να βγάλουμε φράγκα

Έφυγα απ' το χάος, βλάκα, της Αθήνας

Βάζω C4 κάτω απ' το αμάξι σου

Τ' ανατινάζω είμαι ο new Κουφοντίνας

Γίναμε xάλια πριν τα 16 και βρόμαγε όλο το σπίτι ρετσίνα

Δεν το φοβάμαι μαλάκα το δέσιμο, κάτω τους μπάτσους μες την καραντίνα

[Chorus]

Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?

Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?

Μες το Backpack ένα TT και ένα κιλό

Είμαι στον δρόμο πριν το τρίτο, πριν τον κορωνοϊό

Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?

Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?

Little bad man με ένα TT και ένα κιλό εγώ

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...

[Verse 2]

Εμείς σε 3 χρόνια, βλάκα, τι κάνω, πώς βγάζω φράγκα

Από τα 20 γεμίζω τη κάρτα από την ατάκα

Κάντε όλοι στην μπάντα, τινάζουμε την banka

We are the motherfucking game changers, δεν κάνω πλάκα

Ξέρω ήδη τι θα πεις, ότι γράφω για τα ίδια

Μα μικρέ, πριν γεννηθείς, εγώ είχα 5 δικαστήρια

Παίρνουν τα raps μου και τα κάνουνε πειστήρια

Κύριε δικαστά, ήμουνα πάντα στην επήρεια

Ακούς ρε? Όλοι με ξέρουν μες το block

Δεν είμαι βλάκας να ανεβάζω σε story φώτο το glock

Πιτσιρίκο, εδώ είναι -

Πες μου ποιον να φοβηθώ?

Κάθε μήνα δικαστήριο, δεν έχει σταματημό

Γνωστό το story σας, fake Rollie, fake G's είστε

Αν κάνεις ό,τι λες, στη φυλακή γιατί δεν είσαι?

Στο φόβο, στη παράνοια, κάθε μέρα το ζείτε

Είστε fake bitches, βρείτε καμία τρύπα να κρυφτείτε

3 live μες τη βδομάδα, όλα πήγαν στο δικηγόρο

Φέτος βγάζουμε λεφτά, μα ακόμα λάθη εγώ πληρώνω

3 χρόνια πάνε, βλάκα, από όταν έβγαλα το δώρο

Πάνω κάτω την Ελλάδα, πουθενά δεν κάνεις ντόρο

[Chorus]

Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?

Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?

Μες το Backpack ένα TT και ένα κιλό

Είμαι στον δρόμο πριν το τρίτο, πριν τον κορωνοϊό

Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?

Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?

Little bad man με ένα TT και ένα κιλό εγώ

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Φ-Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland

Πίναμε και δίναμε μαύρα

Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα

Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα

Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...