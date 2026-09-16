[Intro]
Trrrrr
Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh
Όταν κάνετε κάτι έτσι βαράτε το mic ρε πουτάνες?
B- Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, Bleh, trrrrrr
Γιατί φλώρε μεγάλωσα μέσα στο
Πίναμε και δίναμε
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα
Έχω Σαββίδη στο πλάι μου
Ποιον έχεις δίπλα εσύ, πες μου καμάρι μου
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...
[Verse 1]
Yeah, να 'μαι πάλι
Όταν γράφω τέτοια raps έχω το χέρι στη σκανδάλη
Σαφώς έχω κερδίσει αφού ρισκάρω τα πάντα
Αυτοί γράφουν ότι γράφω, κάνουν ότι κάνω πάλι (Yeah)
Yeah θέλω λεφτά και όχι πουνάνια
Το πρώτο μου ντουμάνι στο μυαλό μου έχω τη ζάλη
Yeah, να με πάλι όταν γράφω τέτοια ραπς έχω το χέρι (Yeah)
Μέρος, μαλάκα, είμαι Σαλονικιός
Ξέρω που το γιατί και το πώς
Έχω απλώσει πλοκάμια παντού
Γουστάρω σκοτάδι, δεν θέλω το φως
Ψε-Ψεύτης κακός είσαι ηθοποιός
Είσαι λεγκένης, δεν είσαι boss
Τρε-τρέμεις σαν ψάρι αν δει κεντρικό
Σκάει το CC και φέρνει πανικό
Ήρθα πίσω στη πόλη να βγάλουμε φράγκα
Έφυγα απ' το χάος, βλάκα, της Αθήνας
Βάζω C4 κάτω απ' το αμάξι σου
Τ' ανατινάζω είμαι ο new Κουφοντίνας
Γίναμε xάλια πριν τα 16 και βρόμαγε όλο το σπίτι ρετσίνα
Δεν το φοβάμαι μαλάκα το δέσιμο, κάτω τους μπάτσους μες την καραντίνα
[Chorus]
Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?
Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?
Μες το Backpack ένα TT και ένα κιλό
Είμαι στον δρόμο πριν το τρίτο, πριν τον κορωνοϊό
Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?
Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?
Little bad man με ένα TT και ένα κιλό εγώ
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...
[Verse 2]
Εμείς σε 3 χρόνια, βλάκα, τι κάνω, πώς βγάζω φράγκα
Από τα 20 γεμίζω τη κάρτα από την ατάκα
Κάντε όλοι στην μπάντα, τινάζουμε την banka
We are the motherfucking game changers, δεν κάνω πλάκα
Ξέρω ήδη τι θα πεις, ότι γράφω για τα ίδια
Μα μικρέ, πριν γεννηθείς, εγώ είχα 5 δικαστήρια
Παίρνουν τα raps μου και τα κάνουνε πειστήρια
Κύριε δικαστά, ήμουνα πάντα στην επήρεια
Ακούς ρε? Όλοι με ξέρουν μες το block
Δεν είμαι βλάκας να ανεβάζω σε story φώτο το glock
Πιτσιρίκο, εδώ είναι -
Πες μου ποιον να φοβηθώ?
Κάθε μήνα δικαστήριο, δεν έχει σταματημό
Γνωστό το story σας, fake Rollie, fake G's είστε
Αν κάνεις ό,τι λες, στη φυλακή γιατί δεν είσαι?
Στο φόβο, στη παράνοια, κάθε μέρα το ζείτε
Είστε fake bitches, βρείτε καμία τρύπα να κρυφτείτε
3 live μες τη βδομάδα, όλα πήγαν στο δικηγόρο
Φέτος βγάζουμε λεφτά, μα ακόμα λάθη εγώ πληρώνω
3 χρόνια πάνε, βλάκα, από όταν έβγαλα το δώρο
Πάνω κάτω την Ελλάδα, πουθενά δεν κάνεις ντόρο
[Chorus]
Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?
Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?
Μες το Backpack ένα TT και ένα κιλό
Είμαι στον δρόμο πριν το τρίτο, πριν τον κορωνοϊό
Εδώ είναι Gangland, πες μου ποιον να φοβηθώ?
Τι γυρνάς με βραχιολάκι, τι γυρνάς με κινητό?
Little bad man με ένα TT και ένα κιλό εγώ
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Φ-Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Φλώρε μεγάλωσα μέσα στο Gangland
Πίναμε και δίναμε μαύρα
Πιστωτικές χορεύαν βλάκα πάνω στα πιάτα
Πιάνω τα ποντίκια στη φάκα
Θέλω τα λεφτά να μην χωράν στη...