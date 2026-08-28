Άλμπουμ

I Am Risky II

RiskyKidd

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    Ambitions
    Demise
    Right Here
    A Lot U No
    Σόσα
    Shawty
    Roller
    Similar Vibes
    Smooth Operation
    Free My Guys
    Issues
    Safe
    SHUB LYF.
    RYB
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