RiskyKidd Βιογραφικό

Ο Shane Dillon Schuller, γνωστός στο ευρύ κοινό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Riskykidd, αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις καλλιτεχνών στην εγχώρια μουσική βιομηχανία. Γεννημένος στις 17 Ιουνίου του 1994 στο Λονδίνο της Αγγλίας, φέρει στο αίμα του μια πλούσια πολιτισμική κληρονομιά, καθώς οι ρίζες του προέρχονται από την Τζαμάικα και τη Γερμανία. Τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της βρετανικής πρωτεύουσας, ρουφώντας τις διεθνείς μουσικές τάσεις της εποχής. Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών, η ζωή του πήρε μια απρόσμενη τροπή όταν μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα. Εκεί, ο νεαρός καλλιτέχνης άρχισε να προσαρμόζεται στη νέα του πραγματικότητα, αφομοιώνοντας την ελληνική κουλτούρα ενώ διατηρούσε αναλλοίωτο το βρετανικό του ταμπεραμέντο, αποκτώντας μάλιστα και την ελληνική υπηκοότητα. Το μουσικό του ταξίδι ξεκίνησε με τον ίδιο να πειραματίζεται με ρίμες και urban ρυθμούς, προσπαθώντας να βρει την προσωπική του φωνή. Η καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήρθε τον Μάρτιο του 2014. Ο ράπερ ενώθηκε με το μουσικό δίδυμο Freaky Fortune για να συμμετάσχουν στον εθνικό τελικό της Ελλάδας για τη Eurovision, το Eurosong 2014. Το τραγούδι τους, “Rise Up”, ένα εκρηκτικό χορευτικό κομμάτι με δυναμικό ραπ, κατέκτησε την πρώτη θέση συνδυάζοντας την προτίμηση της κριτικής επιτροπής και του κοινού. Έτσι, κέρδισε το εισιτήριο για την Κοπεγχάγη της Δανίας. Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Μετά από μια επιτυχημένη εμφάνιση στον δεύτερο ημιτελικό, η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλη την Ευρώπη. Μετά την τεράστια προβολή που του προσέφερε η Eurovision, ο ράπερ δεν επαναπαύτηκε. Άρχισε να χτίζει σταθερά την προσωπική του δισκογραφία, κυκλοφορώντας κομμάτια που εξερευνούσαν διαφορετικές πτυχές της hip-hop και urban σκηνής. Τραγούδια όπως τα “ENCHANTE”, “OWN”, και το “All My People” απέδειξαν την ικανότητά του να γράφει στίχους που αγγίζουν το σύγχρονο κοινό. Η μουσική του πορεία διανθίστηκε με ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες, όπως τα “Hollywood”, “Lies”, “Like Me”, “Moments” και “Truth”. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης κυκλοφόρησε τα “Xxxx”, “BUSY”, “DANGEROUS”, “Ambitions”, “Demise”, “Right Here”, και την αγγλόφωνη εκδοχή του “Fire to the Night”, αναδεικνύοντας μια συνεχή εξέλιξη στον ήχο του και μια διάθεση να δοκιμάζει νέα μουσικά μονοπάτια χωρίς να περιορίζεται σε ταμπέλες, διατηρώντας το ενδιαφέρον των θαυμαστών του αμείωτο. Τα beats που επέλεγε και ο τρόπος που χειριζόταν τη φωνή του, τον κατέστησαν μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη φιγούρα στον χώρο της σύγχρονης urban μουσικής. Στην προσωπική του ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις σκηνές, παραμένει ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, όντας παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Η κληρονομιά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εισαγωγή ενός διεθνούς αέρα και την απρόσκοπτη ένωση διαφορετικών πολιτισμών. Ο τρόπος που ενσωμάτωσε τα βιώματά του από το Λονδίνο, την Τζαμάικα και την Ελλάδα στη μουσική του, δημιούργησε ένα πρότυπο για τους νεότερους δημιουργούς που επιθυμούν να ξεφύγουν από τα στενά τοπικά όρια. Στις μεγάλες διοργανώσεις, οι εμφανίσεις του ήταν πάντα εκρηκτικές. Στο stage των VMA 2014, ηγήθηκε ενός εντυπωσιακού Dance Medley στο πλευρό του Μιχάλη Τσαουσόπουλου, ξεσηκώνοντας το στάδιο μαζί με την Josephine και τους Kings. Την επόμενη χρονιά, έβαλε φωτιά στα VMA 2015 τραγουδώντας το “Baillando” και το “Πες Μόνο” με τον Κώστα Μαρτάκη, τον OGE και τον DJ Pitsi. Οι live ερμηνείες του στο Eurosong 2014 και οι παρουσίες του στο OK@Night επισφράγισαν τη δυναμική του στα μουσικά δρώμενα.