Άλμπουμ

Rise Up

RiskyKidd

Κυκλοφόρησε το 2014
Λίστα Τραγουδιών
    Rise Up – Radio Version
    Rise Up – Eurovision Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
ENCHANTE
2026
OWN
2024
BUSY
2024
DANGEROUS
2024
Gianni Versace
2023
U WANT IT