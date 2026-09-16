Άλμπουμ

SOUL

RiskyKidd

Κυκλοφόρησε το 2021
Λίστα Τραγουδιών
    COME N SEE ME
    LITTLE DANCE
    SIFFLER
    WOW
    DEMON TIME
    PROBATION
    BLOW ‘EM UP
    I GOTTA MOVE
    LET ‘EM KNOW
    ACT LIKE THAT
    RIDE IT
    ICONIC
    COUNTING CENT’S
    KILLIN MYSELF
    MOVIN FAST / AS WE
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Καλλιτέχνης με λευκό καπέλο bucket να καπνίζει στο εξώφυλλο του Enchante
2026
ENCHANTE
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ σε κόκκινους τόνους με απεικόνιση προσώπου που χαμογελά έντονα.
2026
OWN
2024
RUNNING TOWARDS THE END OF THE LIGHT
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με πλεξούδες, χαρτονομίσματα και τον τίτλο BUSY
2024
BUSY
2024
KOFI
Κοντινό πλάνο νεαρού αγοριού που χαμογελάει πλατιά
2024
DANGEROUS