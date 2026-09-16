Άλμπουμ

Balkan Disco

Ropex

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Balkan Disco
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Niotheis Kala σε νυχτερινό θαλασσινό τοπίο με φεγγάρι και βάρκα.
2025
Νιώθεις καλά;
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Manson Charles από ROPEX και JITANO.
2025
ΜΑΝΣΟΝ
2024
Balkan Express
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με ψηφιακό άγαλμα γυναίκας με στέμμα και πορτοκαλί γοτθικά γράμματα.
2024
Λόρα
Εξώφυλλο μουσικού single σε στυλ pop art κόμικς με ξανθιά γυναίκα σε έκπληξη
2024
Άμοκ
Εξώφυλλο μουσικού single με τίτλο PARTY και σιλουέτα γυναίκας σε νυχτερινή παραλία με πανσέληνο.
2024
ΠΑ ΤΥ