Άλμπουμ

Θάρρος Ή Αλήθεια

Σάκης Ρουβάς

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Απ’ Τη Ζωή Σου Θα Χαθώ
    Θάρρος Ή Αλήθεια
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    Φύγε
    Shake
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    Girl Like Me
    Δεν Μπορώ Να Κοιμηθώ
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