Μέρα νύχτα εμφανίζεσαι

στο νου φωτογραφία

παίζει άσχημα παιχνίδια η φαντασία

Το κορμί σου στο σκοτάδι

φωτεινό, παραφυλάει

σε τοπία παραισθήσεων με κυλάει

Φάντασμα που πάντα

μέσα μου σε φέρνω

και να σε ξεχάσω δεν τα καταφέρνω

Φύγε, μου κάνεις κακό

φύγε άλλο δεν αντέχω

άλλο δεν μπορώ

Φύγε, δεν είναι δυνατόν

εσύ να με ξεπέρασες

κι εγώ να μην μπορώ

Μέρα νύχτα περιφέρεσαι

στους χώρους που αγαπάω

και μου λες πως κι άλλο πόνο σου χρωστάω

Το πορτρέτο σου στον τοίχο

μου γελάει με σημασία

είσαι εδώ της απουσίας παρουσία