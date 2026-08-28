Άλμπουμ

Kati San Esena

Σαρμπέλ

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Όλα Δικά Σου
    Παίρνω Την Καρδιά Μου
    Το Καλοκαίρι Αυτό
    Desperado
    Μόνο Εσένα
    Κάντο
    Γίνεσε Έρωτας
    Έχω Τρελαθεί
    Πόσα Χρόνια (Κάτι Σαν Εσένα…)
    Έλα Κοντά Μου
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2024
Mia Fotia
2023
I Kardia Mou Kanei Mpam
2021
Mou ‘Heis Pari To Mialo
2008
The Digital Collection
2008
Eho Trelathi
2007
Yassou Maria