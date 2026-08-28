Άλμπουμ

The Digital Collection

Σαρμπέλ

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Γεια σου Μαρία – Γκρίνγκλις Βέρσιον
    Boro Boro
    Τάξε Μου
    Σοκολάτα
    Θέλω Να Πετάξω
    Σε Πήρα Σοβαρά (Ντίβα) (Σίντι Μανσούρ) (με Ειρήνη Μερκούρη)
    Mi Chica
    Σαν Και Μένα…Πουθενά
    Ένας Από Μας
    Μεσόγειος
    Ο Έρωτας Σου Με Πιάνει
    Μονάχα Εσύ
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