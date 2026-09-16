Άλμπουμ

ROGUE

Saske

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    HOODTALK
    CUFFS
    ΕΙΚΟΝΑ
    DIAMOND TESTER
    ΠΑΝΙΚΟΣ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Ροζ κασέτα ήχου με επιγραφή JO JO ft. Saske-OGE και Ξένο Νησί σε λευκό φόντο
2026
Xeno Nisi
Δύο νεαρές γυναίκες με λευκά ρούχα καθισμένες πάνω σε μπλε μηχανάκι τη νύχτα.
2026
I TRIED
Ασπρόμαυρο εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με παραμορφωμένο είδωλο άνδρα σε καθρέφτη.
2026
Σανκάρα
Κούκλα τύπου Barbie με ανοιχτό στόμα μπροστά από φλεγόμενο αυτοκίνητο και ετικέτα Parental Advisory.
2025
Έι Σάουτι
Άνθρωπος τυλιγμένος στις φλόγες τρέχει σε στίβο σταδίου
2025
ΦΩΤΙΑ
Τρεις φωτεινοί πυλώνες που εκπέμπουν σπίθες σε λόφο τη νύχτα.
2025
5 πμ