Άλμπουμ

Ti Eixa Ti Exasa

Shaya

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Τι Είχα Τι Έχασα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Feel
2025
Live To Tell
2024
Ti Eixa Ti Exasa (The Remixes Part 1) [Christos Fourkis Remix]
2022
Sway (DJ Doc Remix)
2021
Sway
2020
Mazi kai makria (Remix)